Alta rotación en los parques Tangamanga

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En casi cinco años de la administración del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la dirección general de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga (Cecurt) acumula el nombramiento de cinco titulares, tres hombres y dos mujeres.

Cambios en la dirección general de Cecurt durante el sexenio

El primer cargo fue ostentado por Vania Moreno Solano, quien asumió la dirección en el inicio del sexenio, es decir, el 21 de septiembre del 2021, sin embargo, en poco menos de dos meses, fue removida del cargo.

La totalidad de su experiencia laboral la desempeñó en varias dependencias del gobierno de la CDMX entre 2012 y 2018. También trabajó en el despacho legal Rosales Gómez Roch & Associates.

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Trayectoria y permanencia de Enrique Alfonso Obregón en Cecurt

Le siguió Enrique Alfonso Obregón, quien desempeñó el cargo desde el 4 noviembre del 2021 hasta junio del 2024, convirtiéndose en el directivo con más estadía en el cargo.

Entre 1997 al 2019, Obregón laboró en dependencias como los invernaderos Santa Rita, el Ayuntamiento capitalino; la Universidad Politécnica; el Copocyt; y los Servicios de Salud.

Luego Ana Rosa Pineda Guel tomó la dirección el 7 de junio del 2024 y salió en junio del 2025. Fue auxiliar administrativa del ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez; coordinadora de organización social febrero 2016- septiembre 2018 del ayuntamiento capitalino; y regidora capitalina, todo ello entre 2010 y 2021.

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Fue sustituida por Joaquín García Martínez, quien tomó el cargo en junio del 2025 y permaneció cerca de un año al frente, antes de ser despedido a mediados de 2026. Sus antecedentes se remiten a su paso por el Inpojuve de 2021 a 2023; y el Inpode de 2023 a 2025.

El más reciente corresponde a José Luis Mejía López, expresidente del Comité Directivo Municipal capitalino del PRI.