logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Fotogalería

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Alta rotación en los parques Tangamanga

La dependencia lleva cinco titulares en lo que va de este gobierno

Por Rubén Pacheco

Agosto 01, 2026 03:00 a.m.
A
Alta rotación en los parques Tangamanga
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En casi cinco años de la administración del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la dirección general de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga (Cecurt) acumula el nombramiento de cinco titulares, tres hombres y dos mujeres.

      Cambios en la dirección general de Cecurt durante el sexenio

      El primer cargo fue ostentado por Vania Moreno Solano, quien asumió la dirección en el inicio del sexenio, es decir, el 21 de septiembre del 2021, sin embargo, en poco menos de dos meses, fue removida del cargo.

      La totalidad de su experiencia laboral la desempeñó en varias dependencias del gobierno de la CDMX entre 2012 y 2018. También trabajó en el despacho legal Rosales Gómez Roch & Associates.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Trayectoria y permanencia de Enrique Alfonso Obregón en Cecurt

      Le siguió Enrique Alfonso Obregón, quien desempeñó el cargo desde el 4 noviembre del 2021 hasta junio del 2024, convirtiéndose en el directivo con más estadía en el cargo.

      Entre 1997 al 2019, Obregón laboró en dependencias como los invernaderos Santa Rita, el Ayuntamiento capitalino; la Universidad Politécnica; el Copocyt; y los Servicios de Salud.

      Luego Ana Rosa Pineda Guel tomó la dirección el 7 de junio del 2024 y salió en junio del 2025. Fue auxiliar administrativa del ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez; coordinadora de organización social febrero 2016- septiembre 2018 del ayuntamiento capitalino; y regidora capitalina, todo ello entre 2010 y 2021.

      LEA TAMBIÉN

      Dirigente priista ahora es funcionario de la gallardía

      La Secretaría General del Gobierno estatal destacó la responsabilidad y compromiso del nuevo director.

      Fue sustituida por Joaquín García Martínez, quien tomó el cargo en junio del 2025 y permaneció cerca de un año al frente, antes de ser despedido a mediados de 2026. Sus antecedentes se remiten a su paso por el Inpojuve de 2021 a 2023; y el Inpode de 2023 a 2025.

      El más reciente corresponde a José Luis Mejía López, expresidente del Comité Directivo Municipal capitalino del PRI.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Comercio mantiene supervisión comercial
      Comercio mantiene supervisión comercial

      Comercio mantiene supervisión comercial

      SLP

      Samuel Moreno

      Se verifica que negocios cumplan con la regulación vigente

      Reformarán reglamento interno del IMPLAN
      Reformarán reglamento interno del IMPLAN

      Reformarán reglamento interno del IMPLAN

      SLP

      Rolando Morales

      Topes en crucero, insuficientes para seguridad peatonal
      Topes en crucero, insuficientes para seguridad peatonal

      Topes en crucero, insuficientes para seguridad peatonal

      SLP

      Rolando Morales

      Rampas no cumplen con normas de accesibilidad vigente en Chapultepec

      Alcalde E. Galindo anuncia alza salarial para empleados Mpales.
      Alcalde E. Galindo anuncia alza salarial para empleados Mpales.

      Alcalde E. Galindo anuncia alza salarial para empleados Mpales.

      SLP

      Redacción

      Aumentos serán escalonados de entre 14 y 2%, con más beneficios para quienes perciben menores ingresos