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Cae por robo presunto implicado en agresión contra Zumaya

Fue detenido con el celular de una mujer en el Mercado República; la SSPC capitalina lo relaciona con la trifulca ocurrida durante la visita del aspirante

Por Pulso Online

Agosto 01, 2026 09:34 a.m.
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Foto: SSPC

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      Un hombre presuntamente involucrado en la agresión contra el aspirante a la gubernatura Gerardo Sánchez Zumaya fue detenido por el robo de un teléfono celular en el Mercado República, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital.

      La captura ocurrió la mañana del viernes 31 de julio, cuando una mujer pidió ayuda a elementos de la Guardia Municipal y señaló directamente al individuo que presuntamente acababa de despojarla de su celular.

      Los agentes emprendieron la búsqueda y localizaron al sospechoso en la zona de Huaracheros. De acuerdo con la corporación, llevaba un teléfono Motorola Edge 50 Fusion, reconocido por la víctima como de su propiedad.

      El hombre fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por su probable responsabilidad en el delito de robo.

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      La SSPC capitalina agregó que el detenido, quien era ajeno a las actividades comerciales del mercado, también estaría relacionado con la trifulca registrada durante el recorrido de Sánchez Zumaya por ese centro de abasto.

      Intentaron impedir el ingreso de Zumaya

      El altercado ocurrió cuando el aspirante a la coordinación estatal para la Defensa de la Patria y la Soberanía de la 4T llegó al Mercado República acompañado por un dirigente de comerciantes.

      Según el equipo de Sánchez Zumaya, varios jóvenes —algunos con el rostro cubierto— intentaron impedir por la fuerza su entrada. El aspirante consiguió ingresar, pero integrantes de su comitiva resultaron golpeados.

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      Trataron de impedir el acceso y algunos integrantes del equipo resultaron con golpes, señaló en un comunicado

      En su comunicado, el equipo del político afirmó que los participantes gritaban consignas favorables al alcalde Enrique Galindo Ceballos y que comerciantes los identificaron como internos de un centro para el tratamiento de adicciones.

      Galindo Ceballos rechazó haber intervenido en los hechos y declaró posteriormente que una persona detenida habría admitido que recibió dinero para participar en el altercado. Sin embargo, no informó quién presuntamente realizó el pago.

      La Fiscalía deberá establecer si el hombre detenido por el robo del celular participó en las agresiones, así como determinar su situación jurídica.

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