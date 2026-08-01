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Alerta SMN por temperaturas extremas en gran parte del país

En San Luis Potosí también se prevén chubascos este sábado

Por El Universal

Agosto 01, 2026 09:28 a.m.
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Alerta SMN por temperaturas extremas en gran parte del país
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      El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado 1 de agosto de 2026 continuará el contraste climático en gran parte del país; mientras el sur enfrentará lluvias intensas, en el norte persistirá la onda de calor con temperaturas extremas.

      Las precipitaciones más fuertes se esperan en el este y sur de Guerrero, donde podrían acumularse entre 75 y 150 milímetros de lluvia.

      También se pronostican lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Chiapas.

      En Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Veracruz se prevén lluvias fuertes, mientras que en la Ciudad de México, Morelos, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León, Baja California Sur y Yucatán habrá chubascos.

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      Según el pronóstico, estas condiciones serán ocasionadas por la combinación del monzón mexicano, la onda tropical número 23, un canal de baja presión, una vaguada en niveles altos de la atmósfera y un frente frío cercano a la frontera noreste del país.

      Pese a las lluvias, el calor seguirá siendo intenso en el norte. En el noreste de Baja California y el oeste y noroeste de Sonora se esperan temperaturas superiores a los 45 grados.

      En Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Michoacán los termómetros alcanzarán entre 40 y 45 grados. En gran parte del resto del país, las máximas oscilarán entre 30 y 40 grados.

      Además, se prevén rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en el golfo de California, así como en Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. En las costas del Pacífico central y sur, además del occidente de la península de Baja California, habrá oleaje de entre uno y dos metros de altura.

      Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron mantenerse bien hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y poner especial atención en niñas, niños y personas adultas mayores.

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