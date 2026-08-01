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Se deslinda Galindo de trifulca en Mercado República

Revela que irrupción en acto de Sánchez Z. fue pagada a jóvenes anexados

Por Redacción

Agosto 01, 2026 03:00 a.m.
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Se deslinda Galindo de trifulca en Mercado República
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      Tras un altercado en un evento del aspirante a la gubernatura Gerardo Sánchez Zumaya en el Mercado República, en el que su comunicación oficial identificó a personas que coreaban consignas a favor del alcalde Enrique Galindo Ceballos, la alcaldía reveló que se trataba de personas provenientes de anexos de recuperación de adicciones cercanos, que habrían sido pagados para actuar de esa manera. 

      El evento del aspirante a la coordinación estatal para la defensa de la Patria y la Soberanía de la 4T, fue interrumpido por varios sujetos, que intentaron boicotear la visita,  

      "Un grupo de jóvenes, algunos otros cubriendo sus rostros, trataron por la fuerza de impedir el acceso. Sánchez Zumaya logró entrar al mercado, pero algunos integrantes de su equipo resultaron con golpes", señala el boletín.

      El documento establece también que "los agresores que gritaban consignas a favor del alcalde Enrique Galindo fueron identificados por los propios comerciantes como personas anexadas en el Tamazcalli, clínica bajo la tutela del Gobierno del Estado".

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      Entrevistado al respecto, el alcalde capitalino desmintió que haya intervenido en la agresión, y reveló que una persona detenida por Fuerzas Municipales informó que le pagaron para realizar 

      esas acciones.

      Sin identificar a quien realizó ese pago, Enrique Galindo Ceballos confirmó que se trataba de jóvenes anexados.

      El edil criticó esta "acción orquestada" y anunció que el detenido fue remitido a la Fiscalía General del estado por el presunto delito de lesiones. 

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