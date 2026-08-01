Prácticas y servicio social contarían como experiencia laboral
Darían validez a las constancias expedidas por universidades, pero no precisa si las empresas estarán obligadas a aceptarlas
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El servicio social y las prácticas profesionales podrían dejar de aparecer como un simple requisito académico y convertirse en experiencia laboral acreditable para los jóvenes que buscan su primer empleo en San Luis Potosí.
La diputada priista Sara Rocha Medina presentó una iniciativa para que las universidades expidan constancias con validez oficial en las que se detallen las actividades, responsabilidades y competencias desarrolladas por sus estudiantes.
Con ese documento, los recién egresados podrían comprobar experiencia previa al participar en procesos de contratación, aun cuando todavía no hayan ocupado un empleo formal.
La propuesta responde a una contradicción recurrente: las empresas solicitan experiencia para cubrir plazas iniciales, mientras miles de jóvenes terminan sus estudios sin poder acreditar el trabajo que realizaron durante meses en dependencias, compañías u organizaciones.
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Para incorporar ese reconocimiento, la legisladora propone modificar la Ley de Educación y la Ley para el Ejercicio de las Profesiones del Estado de San Luis Potosí. Las autoridades educativas y las instituciones de educación superior quedarían encargadas de promover que ambas actividades sean tomadas en cuenta como antecedentes profesionales.
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Sin embargo, la iniciativa difundida por el Congreso no precisa si los empleadores privados estarán obligados a aceptar las constancias, ni contempla sanciones en caso de que las empresas se nieguen a reconocerlas. Por ello, su efecto podría limitarse a proporcionar un comprobante oficial sin garantizar que este sea valorado durante una contratación.
La propuesta tampoco ha sido aprobada. Fue enviada a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, que deberá revisar su contenido antes de someterla a votación del pleno.
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