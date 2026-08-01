logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Fotogalería

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Prácticas y servicio social contarían como experiencia laboral

Darían validez a las constancias expedidas por universidades, pero no precisa si las empresas estarán obligadas a aceptarlas

Por Pulso Online

Agosto 01, 2026 09:50 a.m.
A
Prácticas y servicio social contarían como experiencia laboral
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El servicio social y las prácticas profesionales podrían dejar de aparecer como un simple requisito académico y convertirse en experiencia laboral acreditable para los jóvenes que buscan su primer empleo en San Luis Potosí.

      La diputada priista Sara Rocha Medina presentó una iniciativa para que las universidades expidan constancias con validez oficial en las que se detallen las actividades, responsabilidades y competencias desarrolladas por sus estudiantes.

      Con ese documento, los recién egresados podrían comprobar experiencia previa al participar en procesos de contratación, aun cuando todavía no hayan ocupado un empleo formal.

      La propuesta responde a una contradicción recurrente: las empresas solicitan experiencia para cubrir plazas iniciales, mientras miles de jóvenes terminan sus estudios sin poder acreditar el trabajo que realizaron durante meses en dependencias, compañías u organizaciones.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Para incorporar ese reconocimiento, la legisladora propone modificar la Ley de Educación y la Ley para el Ejercicio de las Profesiones del Estado de San Luis Potosí. Las autoridades educativas y las instituciones de educación superior quedarían encargadas de promover que ambas actividades sean tomadas en cuenta como antecedentes profesionales.

      LEA TAMBIÉN

      "INE favorece al partido en el poder": Sara Rocha

      La lideresa priista afirmó que México "está a punto de una dictadura"

      Sin embargo, la iniciativa difundida por el Congreso no precisa si los empleadores privados estarán obligados a aceptar las constancias, ni contempla sanciones en caso de que las empresas se nieguen a reconocerlas. Por ello, su efecto podría limitarse a proporcionar un comprobante oficial sin garantizar que este sea valorado durante una contratación.

      La propuesta tampoco ha sido aprobada. Fue enviada a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, que deberá revisar su contenido antes de someterla a votación del pleno.

      TE PUEDE INTERESAR

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      "Si hay un perfil mejor que el mío, yo me sumo, dice Zumaya
      "Si hay un perfil mejor que el mío, yo me sumo, dice Zumaya

      "Si hay un perfil mejor que el mío, yo me sumo", dice Zumaya

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Esto, al hablar de la encuesta con la que se elegiría al eventual candidato de la 4T en SLP

      Prácticas y servicio social contarían como experiencia laboral
      Prácticas y servicio social contarían como experiencia laboral

      Prácticas y servicio social contarían como experiencia laboral

      SLP

      Pulso Online

      Darían validez a las constancias expedidas por universidades, pero no precisa si las empresas estarán obligadas a aceptarlas

      Comercio mantiene supervisión comercial
      Comercio mantiene supervisión comercial

      Comercio mantiene supervisión comercial

      SLP

      Samuel Moreno

      Se verifica que negocios cumplan con la regulación vigente

      Reformarán reglamento interno del IMPLAN
      Reformarán reglamento interno del IMPLAN

      Reformarán reglamento interno del IMPLAN

      SLP

      Rolando Morales