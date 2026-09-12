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Mujer es detenida por robo de 81 mil pesos

Por Redacción

Septiembre 12, 2026 03:00 a.m.
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Mujer es detenida por robo de 81 mil pesos
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      Una mujer acusada de robar 81 mil pesos de un estacionamiento en la Zona Centro, ya fue aprehendida por la Fiscalía General del Estado a través de agentes de la Policía de Investigación, el mandato  se cumplimentó en contra de Cinthia "N", por su probable participación en el delito de robo calificado.

      El mandamiento judicial fue ejecutado en un estacionamiento subterráneo ubicado en la Zona Centro de la Capital potosina y la orden fue librada por un Juez de Control, a solicitud de un agente del Ministerio Público que integró la carpeta de investigación correspondiente.

      De acuerdo con las investigaciones realizadas por agentes fiscales, el 24 de agosto de 2026 se reportó la sustracción de dinero en efectivo del estacionamiento referido.

      El personal encargado detectó que los accesos al inmueble habían sido abiertos de manera irregular y, tras una revisión, se estableció un faltante de más de 81 mil pesos, correspondientes a cortes de caja y recursos destinados a la operación del lugar.

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      Asimismo, mediante el análisis de videograbaciones de seguridad, se obtuvieron diversos indicios que permitieron identificar a la probable responsable de los hechos, por lo que el Ministerio Público solicitó el mandamiento judicial, que posteriormente fue concedido por la autoridad jurisdiccional y permitió su captura.

      La imputada fue puesta a disposición del órgano jurisdiccional, que definirá su situación jurídica conforme a las etapas previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

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