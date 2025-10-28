Mujer es sorprendida robando en Walmart

Al atender un reporte de robo, agentes de la Policía Municipal efectuaron el aseguramiento de una mujer que fue señalada de sustraer mil 200 pesos en mercancía de la tienda Walmart, ubicada en la carretera a México en la colonia Providencia. La intervención policial se generó en el marco del operativo Escudo Urbano.

Los oficiales realizaban recorridos de prevención cuando fueron solicitados en la tienda, donde señalaban la presencia de una mujer que había sido sorprendida sustrayendo mercancía.

Personal de seguridad detalló que al pasar la línea de cajas, detectaron que no pagó algunos artículos como paquetes de chocolates, chicles y demás mercancía, motivo por el que solicitaron el apoyo policial.

Fue de esta manera que se solicitó a la mujer, identificada como Juana Soledad “N” de 45 años, mostrara los artículos que portaba dentro de su bolsa, detectando así la sustracción de varios productos con un valor de mil 200 pesos.

Ante el probable hecho constitutivo de delito se procedió con el aseguramiento de la mujer, quien se canalizó a la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades.