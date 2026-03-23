Mujer una muere atropellada en Villa de Zaragoza

Una mujer murió, luego de ser atropellada por el conductor de un vehículo que se dio a la fuga.

Los hechos se suscitaron cerca de las 21:00 horas de este domingo en el kilómetro 236 de la carretera Rioverde en la comunidad del Xoconostle, de Villa de Zaragoza, cuando la mujer pretendió cruzar la carretera y fue arrollada.

Al llegar paramédicos y valorarla, la encontraron sin signos vitales.

Elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) acordonaron el área como primeros respondientes.

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Más tarde, la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron con el levantamiento del cuerpo y la carpeta respectiva.