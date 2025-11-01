logo pulso
Seguridad

Multan a Ingenio por obstaculizar atención de incendio

Autoridades de Protección Civil enfrentaron negativas para acceder a las instalaciones

Por Huasteca Hoy

Noviembre 01, 2025 09:50 a.m.
A
Foto: Huasteca Hoy

Foto: Huasteca Hoy

CIUDAD VALLES.- Un incendio se suscitó en el interior del Ingenio Plan de Ayala y, aunque hubo llamados internos a números de emergencia, personal de la planta impidió el paso a Protección Civil.

Fue alrededor de las 10:30 de la noche de este 31 de octubre, cuando se incendió una banda de la maquinaria interna de la factoría y aunque hubo aviso a autoridades, el personal de seguridad y jefes de turno impidieron la entrada de unidades y elementos de Protección Civil Municipal y Estatal al lugar específico del siniestro.

Aparentemente, poco después hubo acceso a las autoridades, aunque el incendio había sido controlado en el interior.

Foto: Huasteca Hoy 

La dilación que hicieron pasar en la puerta del Ingenio a las autoridades obligó a levantar un acta administrativa con la relatoría de los hechos, que incluía la negativa de acceso y se impuso una multa a la empresa por la tardanza burocrática que pudo haber agravado el incidente.

