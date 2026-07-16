Municipales intervienen 3 casos de violencia doméstica

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Agentes de Guardia Municipal de la capital atendieron tres hechos de violencia familiar que derivaron en la detención de tres personas.

En un primer hecho, los municipales auxiliaron a una mujer en calles de la colonia Tepeyac, la cual informó que había sido agredida por su pareja sentimental y al notar la presencia policial solicitó el apoyo para detener al señalado, identificado como José "N", de 38 años.

La segunda detención se efectuó en un domicilio de la colonia Santuario. En el lugar, los uniformados se entrevistaron con un hombre que presentaba lesiones en el rostro y cuello, tras discutir con su pareja, indicando querer proceder legalmente contra María Guadalupe "N", de 30 años.

En un tercer hecho, los agentes municipales acudieron a un domicilio de la colonia Sauce al norte de la ciudad, ya que una mujer denunciaba que su pareja la había agredido a ella y a su hijo. La parte afectada informó que no era la primera ocasión que era violentada, por lo que era su deseo procederé legalmente contra Alexis "N", de 26 años.

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En los tres casos, los señalados fueron canalizados al área de Justicia Cívica para una certificación médica y finalmente presentados a la Fiscalía Especializada para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales donde se determinará su situación legal.