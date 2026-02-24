logo pulso
Omite alto y termina hospitalizada tras chocar contra taxi

El accidente ocurrió en el cruce de Vicente C. Salazar y Lerdo de Tejada, en la colonia Altavista

Por Huasteca Hoy

Febrero 24, 2026 07:18 a.m.
A
Omite alto y termina hospitalizada tras chocar contra taxi

CIUDAD VALLES. La omisión de un señalamiento de alto provocó un choque entre un vehículo particular y un taxi, con saldo de una mujer lesionada y daños materiales de consideración, en la colonia Altavista.

El percance ocurrió la tarde de este lunes, cuando la conductora de un Mercedes Benz color negro circulaba sobre la calle Vicente C. Salazar, procedente del bulevar México-Laredo con dirección hacia la avenida Ejército Mexicano.

De acuerdo con testigos, al llegar al cruce con la calle Lerdo de Tejada no respetó el señalamiento de alto y se atravesó al paso de un Nissan Versa blanco con verde, habilitado como taxi con número económico 417 del sitio Villa Brisa.

El conductor del taxi no logró frenar a tiempo e impactó contra un costado del automóvil particular.

Tras el choque, ambos vehículos resultaron con daños cuantiosos. La conductora del Mercedes Benz presentó lesiones leves y fue trasladada a una clínica para su valoración médica.

En el lugar, ambas partes dieron aviso a sus respectivas aseguradoras y alcanzaron un acuerdo para el deslinde de responsabilidades.

SLP

Huasteca Hoy

El accidente ocurrió en el cruce de Vicente C. Salazar y Lerdo de Tejada, en la colonia Altavista

