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Seguridad

Más de 63 kilos de droga decomisados tras detención en Ciudad Valles

El cateo en la colonia Tantocob permitió incautar más de 63 kilos de estupefacientes y otros indicios relacionados con actividades ilícitas.

Por Huasteca Hoy

Julio 12, 2026 12:12 p.m.
A
Más de 63 kilos de droga decomisados tras detención en Ciudad Valles
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      CIUDAD VALLES. Dos presuntos integrantes de un grupo delictivo fueron detenidos en distintos operativos realizados en Ciudad Valles, y posteriormente las autoridades aseguraron más de 63 kilogramos de droga durante un cateo efectuado en un inmueble de la colonia Tantocob.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGESLP), informó que las acciones derivaron de trabajos de inteligencia y operativos conjuntos desarrollados en la región Huasteca.

      En una primera intervención fueron capturados Alejandro "N", de 22 años de edad, y Kevin "N", de 31, quienes presuntamente estaban en posesión de diversas sustancias ilícitas. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

      Con información obtenida tras las detenciones, las autoridades ubicaron un inmueble presuntamente relacionado con actividades ilícitas en la colonia Tantocob. 

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      Posteriormente, un juez autorizó una orden de cateo que fue cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación, peritos de la Fiscalía y elementos de la Guardia Civil Estatal.

      Durante la diligencia fueron asegurados más de 63 kilogramos de estupefacientes, además de artefactos conocidos como ponchallantas y otros indicios que serán analizados como parte de la carpeta de investigación.

      Las autoridades señalaron que las indagatorias continúan para determinar si existen más personas involucradas en estos hechos.

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