Fallece tráilero al volcar enQcarretera a Guadalajara

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El joven conductor de un tráiler perdió la vida luego de sufrir aparatosa volcadura cuando se desplazaba por la carretera ´80 a Guadalajara, en donde se descontroló al tomar una curva cerca de la comunidad de Pozuelos y sobrevino el accidente sufriendo fuertes lesiones en todo el cuerpo.

El percance tuvo lugar cerca de las once de la noche el viernes, cuando el tráiler de la empresa RAMEX color blanco y cargado con autopartes, se desplazaba sobre la mencionada carretera con dirección a San Luis Potosí.

Fue en el kilómetro 25+500, en la llamada curva de Centavo, cerca de la comida de Pozuelos, en donde el conductor perdió el control del volante hacia su izquierda para terminar volcado sobre su costado derecho.

A causa del hecho el joven chofer, de 23 años de edad, quedó prensado dentro de la cabina y al sitio arribaron las rescatistas de la Cruz Roja, quienes utilizando equipo hidráulico iniciaron el rescate del cuerpo de entre los fierros retorcidos de la cabina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cuando por fin pudieron sacar al conductor, los paramédicos determinaron que ya había perdido la vida víctima de las fuertes lesiones que presentaba, dándose un aviso al resto de las autoridades.

A causa del accidente el tráfico quedó completamente cerrado en ambos sentidos y los vehículos quedaron varados en ese tramo carretero.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, llegaron a tomar conocimiento del accidente iniciándose los trabajos para el retiro de la unidad, así como la carga que transportaba que quedó esparcida en el sitio convertida prácticamente en chatarra.

Elementos de la Fiscalía General del Estado llegaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo del infortunado joven para su traslado al Servicio Médico Legista, en donde sería entregado finalmente a sus familiares una vez cumplido los requisitos legales.

Las labores de retiro de la unidad y la carga esparcida se prolongaron durante varias horas y fue hasta cerca de las cinco de la mañana de este sábado que el tramo carretero pudo ser liberado en su totalidad y el flujo vehicular volvió a la normalidad.