Operativos antidrogas arrojan cinco detenidos

En operativos antidrogas, elementos de la Guardia Civil Estatal capturaron a un total de cinco presuntos narcotraficantes, a los cuales les aseguraron decenas de dosis tanto de marihuana como de cristal, siendo remitidos ante la autoridad respectiva para que se les defina su situación legal.

Uno de los hechos ocurrió en la zona metropolitana, durante los recorridos en la colonia Industrial Mexicana, en donde fueron asegurados Cedric “N” de 30 años de edad y Víctor “N” de 40 años, a quienes se les aseguraron 20 bolsas con marihuana.

Los agentes los detectaron cuando circulaban en forma sospechosa cuando se desplazaban a bordo de una Mercury, por lo que les marcaron el alto y pudieron encontrarles la droga,

A su vez, en el municipio de Soledad, los efectivos de la GCE detuvieron a Carlos “N” de 37 años de edad, luego de que fuera asegurado con ocho dosis de cristal y siete de marihuana, además tiene antecedentes penales también por delitos contra la salud.

Por último, en el municipio de Ciudad Fernández, Fulgencio “N” de 32 años y Cristian “N” de 29 años, fueron detenidos con 10 dosis de “cristal” y dos bolsas con marihuana, derivado de las labores de inteligencia en la zona.

A todos se les leyeron sus derechos como personas detenidas y se les remitió ante el Ministerio Público por delitos contra la salud en modalidad de supuesto narcomenudeo.