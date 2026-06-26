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Par de sujetos allanan viviendas en la capital

Por Redacción

Junio 26, 2026 03:00 a.m.
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Par de sujetos allanan viviendas en la capital
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      Oficiales de Guardia Municipal de la capital atendieron, en diferentes lugares, dos reportes ciudadanos que derivaron en el aseguramiento de dos hombres que fueron señalados de allanamiento.

      En el primer hecho, la detención se logró gracias a la coordinación con el Comité de Seguridad Ciudadano de la colonia Alamitos, quienes alertaron a los agentes municipales de la presencia de un hombre al interior de un domicilio, cuyos moradores temían por su integridad.

      Al acudir al auxilio, los afectados permitieron el acceso a los oficiales, quienes al inspeccionar el lugar ubicaron al intruso, identificado como Juan Carlos "N", de 51 años.

      En un segundo hecho, los oficiales efectuaban patrullajes de seguridad y vigilancia sobre la zona norte de la ciudad, cuando fue solicitada en la colonia Los Vergeles, ya que reportaban un allanamiento en proceso.

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      Al arribar al lugar, una mujer indicó que un hombre se encontraba al interior de su propiedad, mismo que con una actitud desafiante, se negaba a salir. Ante la solicitud de la parte afectada, los agentes municipales ingresaron a la vivienda, donde detuvieron a Ulises "N", de 27 años.

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