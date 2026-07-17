Pareja en moto resulta lesionada al ser arrollada

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CIUDAD VALLES.- El conductor de una camioneta no hizo alto en la glorieta Pedro Antonio Santos y chocó contra una motocicleta; una pareja resultó lesionada.

La noche del miércoles, elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento de un percance vial sobre el bulevar Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con la información recabada, el conductor de una camioneta tipo SUV, color azul, circulaba con dirección de la Alameda Municipal hacia el fraccionamiento Norte Residencial.

Sin embargo, omitió el señalamiento de alto al llegar a la rotonda y terminó chocando contra una motocicleta conducida por Jesús "N", de 26 años de edad, quien viajaba acompañado de María Guadalupe "N", ambos vecinos del fraccionamiento Villas del Sol.

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La motocicleta acabó bajo la camioneta, pero, milagrosamente, la pareja sobrevivió. La mujer solo sufrió golpes leves, mientras que Jesús resultó con lesiones en ambos brazos, por lo que tuvo que ser trasladado a la clínica del IMSS.

Los vehículos quedaron bajo resguardo de las autoridades, aunque el conductor de la camioneta manifestó su disposición para llegar a un acuerdo con el motociclista.