Riña en fiesta familiar termina en tragedia

CHIMALHUACÁN, Méx.- La madrugada de este domingo tres personas murieron durante una riña que se registró en una fiesta familiar en el municipio de Chimalhuacán.

Las víctimas fueron identificadas como Jéssica, de 58 años; Jonathan, de 40 años, y Edgar, de 36 años de edad, quienes murieron por impactos de arma de fuego en la colonia San Miguel Acuitlapilco.

Según el gobierno local, los hechos ocurrieron al interior de un domicilio durante un convivio familiar.

De acuerdo con las primeras versiones recabadas por las autoridades, un hombre que tenía parentesco con las víctimas discutió con ellas, sacó un arma de fuego y les disparó. Después huyó del lugar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Elementos de la Policía Municipal de Chimalhuacán llegaron al sitio tras recibir un reporte por radio.

Los oficiales localizaron los cuerpos de las tres personas en el inmueble ubicado en la intersección de Prolongación Aldama y calle Aldama.

Personal de emergencias que acudió al lugar confirmó que Jéssica, Jonathan y Edgar ya no presentaban signos vitales.

Oficiales aseguraron una camioneta Renault que el agresor utilizó para escapar.