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Seguridad

Persiguen y capturan a asaltante de gasolinera

Con cuchillo y pistola de plástico amagó al personal en Periférico Norte

Por Redacción

Abril 08, 2026 03:00 a.m.
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Luego de una persecución, un sujeto que había asaltado una gasolinera fue capturado por elementos de la Guardia Civil de Soledad quienes le decomisaron un cuchillo y una pistola de plástico que utilizó en el atraco para amagar al personal.

Inicialmente se reportó a los agentes policiales que un maleante había asaltado una gasolinera en el Anillo Periférico Norte, a la altura del ejido Milpillas, por lo que se mantenía una alerta.

Fue así que los agentes municipales vieron a un sujeto que cumplía las características mencionadas en el reporte, el cual iba por el Anillo Periférico Oriente, a la altura de Avenida San Pedro, donde inició una persecución.

Luego de seguir al denunciado, los policías soledenses lograron darle alcance en la calle  Cancún, en la colonia Hogares Ferrocarrileros Segunda Sección, y después de entrevistarlo se identificó como Víctor "N" de 30 años, a quien le encontraron un objeto punzo cortante similar a un cuchillo, así como una pistola de plástico, con lo que habría amenazado a los empleados de la gasolinera durante el asalto.

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Al sujeto se le informó que sería detenido por presunto robo y portación de arma prohibida, y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado donde seguirá con el debido proceso.

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