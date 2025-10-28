Policía capitalina detiene a hombre con marihuana

Como resultado de la presencia de oficiales de la Policía Municipal, se llevó a cabo la detención de un joven que fue detectado consumiendo enervantes en la vía pública y durante la revisión preventiva, le fue encontrado un envoltorio que contenía hierba seca verde similar a la marihuana.

Realizando patrullajes de seguridad sobre la prolongación Arbolitos ubicada en la colonia Guanos, los agentes municipales detectaron a una persona de sexo masculino ingiriendo enervantes a través de un objeto metálico, razón por la que detuvieron la unidad policial para hacerle saber la falta administrativa cometida.

Al entrevistarse con el señalado, éste adoptó una actitud nerviosa, por lo que se procedió a una revisión preventiva de seguridad, encontrando en su pantalón, una bolsa que contenía hierba seca verde con las características propias a la droga conocida como marihuana, con un peso aproximado de 46.3 gramos.