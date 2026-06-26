Policías heridos al chocar contra un camión torton
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CIUDAD VALLES.- Una patrulla de Seguridad Pública y Tránsito Municipal colisionó contra un camión torton en la Intersección de los Bulevares; dos policías resultaron lesionados.
El accidente ocurrió este jueves alrededor de las 4:00 de la madrugada, en el cruce que conforman el bulevar México-Laredo y el bulevar Lázaro Cárdenas, a la altura del fraccionamiento Norte Residencial.
Los policías viajaban en la patrulla número 2086 y, presuntamente, iban en persecución de un vehículo. Sin embargo, al llegar a la mencionada intersección, un camiaón torton se atravesó a su paso; el oficial que conducía la unidad no alcanzó a frenar y terminó impactándose contra la pesada unidad.
Tras la colisión, la patrulla se salió de los carriles de circulación, subió a la banqueta y chocó contra un muro de concreto.
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Los dos policías que viajaban a bordo sufrieron lesiones y fueron auxiliados por brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE); sin embargo, solo uno de ellos, identificado como Néstor Daniel "N", fue trasladado a un sanatorio particular.
Al lugar del accidente también arribaron compañeros de los oficiales, quienes tomaron conocimiento del percance y resguardaron los vehículos.
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