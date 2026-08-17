Ponen tras las rejas a golpeador de su pareja
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Señalado por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar, un hombre fue aprehendido por la Fiscalía General del Estado, a través de agentes de la Policía de Investigación (PDI).
El mandato judicial fue ejecutado en la Zona Centro del municipio de Aquismón, donde los agentes investigadores localizaron y aprehendieron a Nazario "N", de 37 años de edad, como resultado de los trabajos de inteligencia realizados por la PDI.
La orden fue librada por un Juez de Control, dentro de la causa penal correspondiente, por hechos presuntamente cometidos en agravio de una mujer en reiteradas ocasiones, en el mismo municipio.
Tras su aseguramiento, el imputado fue inscrito en el Registro Nacional de Detenciones y posteriormente trasladado para la certificación médica correspondiente.
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Finalmente, fue ingresado al Centro Penitenciario Estatal de Ciudad Valles, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, a fin de que continúe el procedimiento penal en su contra.
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