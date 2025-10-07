Por golpear a parientes acaban encerrados

logo pulso
Seguridad

Por Redacción

Octubre 07, 2025 03:00 a.m.
En respuesta que se brinda a auxilios, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a tres hombres por presunta violencia familiar, esto en las colonias Primero de Mayo, San Francisco y La Virgen.

El primer auxilio se respondió en la calle 20 de Agosto en la colonia Primero de Mayo, donde una mujer señaló a su pareja de agredirla con un objeto punzocortante, teniendo contacto los oficiales municipales con el reportado, quien se identificó como René “N”, de 24 años.

César “N”, de 37 años, fue detenido por policías soledenses, al ser denunciado por la hija de su ex pareja, a quien violentó de forma física y verbal además de ingresar al domicilio sin autorización y referir amenzas.

Por último, en la calle San Gabriel, de la colonia La Virgen, los agentes municipales atendieron el llamado de una mujer quien indicó que su esposo la agredió física y verbalmente, ubicando al sujeto, quien mencionó llamarse Ramón “N” de 31 años.

A todos se les dio a conocer que serían detenidos por presunta violencia familiar, además se les informaron los derechos que la ley les concede.

Los infractores fueron llevados a Barandilla Municipal donde los certificó el médico legista, y se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

