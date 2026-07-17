Por golpear a sus familiares son apresados

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Agentes de la Guardia Civil de Soledad atendieron distintos reportes por violencia familiar, deteniendo a cuatro personas involucradas

La primer intervención se originó a partir de un reporte por violencia al interior de un domicilio en el fraccionamiento El Toro, donde quedó asegurado Renato "N", de 34 años de edad, señalado por su víctima de ejercer agresiones físicas y verbales

En el caso de Diego "N", de 42 años, fue detenido en la colonia Las Higueras, después de que su pareja lo denunció por agredirla frente a su hijo menor de edad. La víctima solicitó proceder legalmente por temor a su seguridad y la de su familia.

En atención a otro reporte ciudadano, los oficiales acudieron a un domicilio de la colonia Benito Juárez, donde se detuvo a Ignacio "N" de 64 años, luego de ser señalado de agredir a su pareja

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De igual manera, en la colonia La Virgen, quedó asegurada Pamela "N", de 18 años, luego de sostener una discusión que escaló a los golpes con su madre. La afectada señaló a su hija y manifestó su deseo de proceder legalmente en su contra.

En los distintos casos, los detenidos fueron trasladados a la comandancia municipal para su certificación médica y más tarde quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado.