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Seguridad

Por secuestro, individuo pasará 50 años en prisión

En Ciudad Fernández privó de la libertad a una persona de la tercera edad

Por Redacción

Julio 25, 2026 03:00 a.m.
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Por secuestro, individuo pasará 50 años en prisión
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      A un hombre que fue encontrado responsable de privación ilegal de la libertad en el municipio de Ciudad Fernández, se le impuso una condena de 50 años de prisión por el delito de secuestro agravado que ahora tendrá que cumplir en el penal de Rioverde.

      Los hechos ocurrieron el 22 de mayo de 2024, cuando el ahora sentenciado de nombre Homero N., fue detenido en flagrancia en Ciudad Fernández, al ser localizado conduciendo una camioneta en cuya cajuela mantenía privada de la libertad a una persona de 73 años.

      Las investigaciones de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro, establecieron que previamente el sentenciado ingresó al domicilio de la víctima y, mediante amenazas con un arma blanca y un bate de béisbol, la obligó a abordar el vehículo para trasladarla contra su voluntad.

      Tras las acciones jurídicas dirigidas por un agente del Ministerio Público, el imputado fue llevado por las distintas etapas del sistema de justicia penal hasta que un Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio y le impuso una pena de 50 años de prisión, además del pago de la reparación del daño y una sanción pecuniaria equivalente a 4 mil Unidades de Medida y Actualización.

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