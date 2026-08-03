Por violación a expareja, le dan prisión preventiva

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XILITLA.- Un hombre que hace unos días fue detenido y llevado ante un juez, tras la denuncia de su expareja, quien lo acusó de violación, ya fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, a través de la Delegación Quinta, se obtuvo la vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada en contra de Román "N", después de que agentes del Ministerio Público le imputaran el delito de violación.

Los hechos habrían ocurrido en dos fechas distintas de julio de 2021, pues el imputado presuntamente agredió física y sexualmente a quien fuera su expareja sentimental, en la localidad Corazón de María, perteneciente al municipio de Xilitla.

Durante la audiencia inicial, los litigadores de la Fiscalía presentaron los datos de prueba recabados en la carpeta de investigación, con los que el Juez de Control dictó el auto de vinculación a proceso por el delito señalado.

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Además, impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada; por ello, el imputado permanecerá interno mientras continúan las investigaciones complementarias.