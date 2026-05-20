Por violación a niña, lo vinculan a proceso

Por el delito de violación específica agravada, ocurrida en la San Luis capital, agentes fiscales obtuvieron de la autoridad judicial el auto de vinculación a proceso del sujeto señalado.

La Fiscalía General del Estado recibió la puesta a disposición de Brandon Alejandro "N", quien habría sido detenido en flagrancia por la Guardia Civil Municipal, luego de que presuntamente agredió sexualmente a una niña de 10 años de edad en la colonia Azaleas.

La Institución realizó las indagatorias respectivas y condujo al probable responsable ante un Juez de Control, donde durante la audiencia de control de la detención se calificó como legal el aseguramiento de esta persona.

Posteriormente, los agentes del Ministerio Público litigaron en contra del imputado y lograron que se le vinculara a proceso por el delito de violación específica agravada, además de que se le impuso la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

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Asimismo, la autoridad judicial estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo en el que las partes podrán incorporar más datos de prueba a las indagatorias.