Localizan en colonia Cactus a menor con ficha de búsqueda

Una menor que contaba con ficha de búsqueda, fue localizada deambulando en la colonia Cactus, siendo auxiliada por elementos de la Policía Municipal de Soledad quienes se encargaron de reunirla con sus familiares. Los agentes adscritos a la Unidad de Atención de Violencia Familiar, reunieron a la menor con reporte de extravío con su familia originaria del vecino municipio de Villa de Pozos, esto en la colonia Villa de Cactus, bajo la coordinación interinstitucional.

Agentes de UAVI atendieron un reporte en el que se informó sobre la localización de una menor en Avenida de Los Valles de la colonia mencionada, quien estaba desorientada y no sabía dónde estaba, por lo que se solicitó el apoyo de la autoridad. Los agentes acudieron al lugar, donde habitantes de la zona resguardaban a la niña, después de dialogar con ella dijo tener 12 años; al consultar sus datos, el sistema del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Información e Inteligencia (C5i2), indicó que la menor contaba con Alerta Amber activada.

Los policías soledenses se comunicaron con los padres, quienes compartieron su domicilio en el Fraccionamiento San Javier, en el municipio de Villa de Pozos, por lo que se trasladó a la menor, verificando el parentesco con documentos oficiales, reuniéndola con su familia en coordinación con autoridades del vecino municipio.