logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

19S: El sismo que cambió a México, pero persisten retos

Fotogalería

19S: El sismo que cambió a México, pero persisten retos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Procesan a una pareja por portación de arma de fuego y cartuchos

Por Redacción

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
A
Procesan a una pareja por portación de arma de fuego y cartuchos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Una pareja detenida con armas de fuego, fue vinculada a proceso por parte de un juez federal tras de que la Fiscalía General de la República aportó los elementos necesarios.

      El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), reunió los datos de prueba y los presentó ante el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en San Luis Potosí, quien calificó de legal la detención y dictó auto de vinculación a proceso, por los delitos referidos, con agravante contra Juan "N" y Perla N

      El juez determinó imponer medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual deberán cumplir en el Centro Penitenciario Estatal de San Luis Potosí, conocido como La Pila, durante el plazo de dos meses impuesto para el cierre de la investigación complementaria.

      La Fiscalía Especializada de Control Regional inició las investigaciones, en atención a un Informe Policial Homologado (IPH), elaborado por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), quienes aprehendieron a Perla "N" y Juan "N" cuando circulaban sobre la carretera 57, a la altura del kilómetro 16+500, en las inmediaciones del ejido Los Pocitos, municipio de Matehu

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Al momento de la detención, los agentes aseguraron un arma de fuego corta tipo pistola con un cargador abastecido con 10 cartuchos útiles al calibre; un segundo cargador, también abastecido con 10 cartuchos útiles y una caja de cartón vacía.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Localizan a hombre sin vida en domicilio de la Progreso
      Localizan a hombre sin vida en domicilio de la Progreso

      Localizan a hombre sin vida en domicilio de la Progreso

      SLP

      Redacción

      Elementos de la SSPC municipal aseguraron la zona y la Fiscalía inició la investigación.

      Tras incendio en predio, pide Bomberos no quemar basura
      Tras incendio en predio, pide Bomberos no quemar basura

      Tras incendio en predio, pide Bomberos no quemar basura

      SLP

      Flor Martínez

      Protección Civil advierte sobre riesgos de hacerlo sin equipo ni medidas de seguridad adecuadas

      Queman auto con un cuerpo en su interior
      Queman auto con un cuerpo en su interior

      Queman auto con un cuerpo en su interior

      SLP

      Redacción

      El reporte fue esta mañana en el ejido Maravillas

      Van a proceso, tres detenidos en narcocampamento
      Van a proceso, tres detenidos en narcocampamento

      Van a proceso, tres detenidos en narcocampamento

      SLP

      Redacción

      Ingresaron al Cereso La Pila con prisión preventiva mientras continúa la investigación complementaria