Procesan a una pareja por portación de arma de fuego y cartuchos

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Una pareja detenida con armas de fuego, fue vinculada a proceso por parte de un juez federal tras de que la Fiscalía General de la República aportó los elementos necesarios.

El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), reunió los datos de prueba y los presentó ante el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en San Luis Potosí, quien calificó de legal la detención y dictó auto de vinculación a proceso, por los delitos referidos, con agravante contra Juan "N" y Perla N

El juez determinó imponer medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual deberán cumplir en el Centro Penitenciario Estatal de San Luis Potosí, conocido como La Pila, durante el plazo de dos meses impuesto para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía Especializada de Control Regional inició las investigaciones, en atención a un Informe Policial Homologado (IPH), elaborado por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), quienes aprehendieron a Perla "N" y Juan "N" cuando circulaban sobre la carretera 57, a la altura del kilómetro 16+500, en las inmediaciones del ejido Los Pocitos, municipio de Matehu

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Al momento de la detención, los agentes aseguraron un arma de fuego corta tipo pistola con un cargador abastecido con 10 cartuchos útiles al calibre; un segundo cargador, también abastecido con 10 cartuchos útiles y una caja de cartón vacía.