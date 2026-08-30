Procesan a vigilante acusado de manosear a estudiante
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TAMAZUNCHALE.- Un juez vinculó a proceso a un hombre que habría abusado de una menor de edad, en una escuela de Tamazunchale.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), informó que a través de agentes fiscales de Atención a la Mujer y Delitos Sexuales de la Delegación Sexta, se obtuvo vinculación a proceso contra Jesús "N", por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual calificado.
Lo anterior ocurrió durante la audiencia inicial derivada de la cumplimentación de una orden de aprehensión, en la que el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba correspondientes ante la autoridad judicial, quien determinó vincular al imputado a proceso.
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en junio de 2026, al interior de la caseta de vigilancia de una institución académica ubicada en la localidad de Achiquico, donde presuntamente realizó actos de naturaleza sexual en agravio de una persona adolescente.
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Como parte de la resolución judicial, se impuso a Jesús "N" la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
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