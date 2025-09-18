logo pulso
Joven motociclista muere al derrapar en la Av. de La Paz

Salió proyectado tras impactarse contra una guarnición y se golpeara contra una palmera

Por Redacción

Septiembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Joven motociclista muere al derrapar en la Av. de La Paz

Un joven motociclista de 23 años perdió la vida la madrugada de este miércoles, mientras que su acompañante, una joven de 22 años, resultó herida y fue trasladada a una clínica para recibir atención médica.

El accidente ocurrió alrededor de la 01:30 horas, cuando el conductor circulaba sobre avenida de La Paz, frente al Jardín de Santiago, con dirección a avenida 20 de Noviembre. De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista perdió el control debido al piso mojado, derrapó y chocó contra la guarnición, lo que provocó que saliera proyectado y se golpeara contra una palmera.

Paramédicos acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios, pero confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales. La acompañante fue estabilizada y trasladada a un hospital.

Elementos de la SSPC municipal acordonaron el área, mientras que agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo para los trámites correspondientes.

