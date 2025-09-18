Joven motociclista muere al derrapar en la Av. de La Paz
Salió proyectado tras impactarse contra una guarnición y se golpeara contra una palmera
Un joven motociclista de 23 años perdió la vida la madrugada de este miércoles, mientras que su acompañante, una joven de 22 años, resultó herida y fue trasladada a una clínica para recibir atención médica.
El accidente ocurrió alrededor de la 01:30 horas, cuando el conductor circulaba sobre avenida de La Paz, frente al Jardín de Santiago, con dirección a avenida 20 de Noviembre. De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista perdió el control debido al piso mojado, derrapó y chocó contra la guarnición, lo que provocó que saliera proyectado y se golpeara contra una palmera.
Paramédicos acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios, pero confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales. La acompañante fue estabilizada y trasladada a un hospital.
Elementos de la SSPC municipal acordonaron el área, mientras que agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo para los trámites correspondientes.
