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Recuperan plataforma y Dolly robados en la Zona Industrial

En el Eje 114 y avenida Industrias, oficiales municipales encontraron las unidades

Por Redacción

Agosto 21, 2026 03:00 a.m.
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Recuperan plataforma y Dolly robados en la Zona Industrial
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      Durante patrullajes preventivos realizados en la Zona Industrial, oficiales de la policía capitalina recuperaron una plataforma y un Dolly que contaban con reporte de robo.

      Ante el hallazgo, los municipales procedieron con el resguardo de las unidades en una pensión y se notificó del hallazgo a la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes.

      De acuerdo al reporte, fue en el Eje 114 y la avenida Industrias, en donde los agentes municipales localizaron en condiciones de abandono un vehículo tipo plataforma y un Dolly, sin que hubiera personas en las inmediaciones que dieran referencia de las unidades.

      Enseguida, los agentes municipales verificaron el estatus en el Sistema único de información policial, arrojando que ambos contaban con reporte de robo reciente. Ahora, la autoridad federal será la encargada de realizar las diligencias correspondientes, con el fin de encontrar a su propietario y sancionar a los responsables por el robo de las unidades. 

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