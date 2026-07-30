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Recuperan tractocamión con reporte de robo

Por Redacción

Julio 30, 2026 03:00 a.m.
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Recuperan tractocamión con reporte de robo
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      Oficiales de la policía de la capital localizaron y aseguraron un tractocamión con reporte de robo, en calles de la colonia Gálvez.

      Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este miércoles cuando elementos de la Guardia Municipal realizaban recorridos de seguridad en inmediaciones de la avenida José de Gálvez, donde detectaron un tractocamión color azul mal estacionado, obstruyendo parcialmente la circulación y con la ventanilla del conductor completamente abierta.

      Durante la inspección visual, los oficiales observaron que la unidad presentaba huellas de desvalijamiento en el interior. Asimismo, se encontraba acoplada a una caja seca color blanco con la leyenda MAERSK, la cual también estaba abierta y sin carga en su interior, motivo por el cual se activaron los protocolos correspondientes.

      Los agentes municipales procedieron a realizar la consulta de la unidad ante el Sistema Único de Información del C4 Municipal, donde se confirmó que contaba con reporte de robo vigente. Continuando con los debidos protocolos, se solicitó el arribo de una grúa para depositarla en una pensión en tanto se rindió el informe del hallazgo a la autoridad ministerial.

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      Adicionalmente, los datos de los vehículos fueron añadidos a la Plataforma Digital de la SSPCSLP https://vehiculosrecuperados.sspcslp.gob.mx/  para consulta y recuperación del legítimo dueño.

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