Registran más de 200 detenidos en una semana

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Durante la última semana, la Guardia Civil Estatal, registró 266 personas detenidas, dos de ellas puestas a disposición de autoridades federales y el resto ante el fuero común.

En materia operativa, la corporación informó que durante este periodo fueron recuperadas 24 unidades, entre ellas 23 automóviles o vehículos de carga y una motocicleta con reporte de robo. Además, como resultado de las acciones contra el narcomenudeo, se aseguraron 73 kilos con 13 gramos de marihuana, 948 dosis de "cristal" o metanfetamina, dosis de cocaína y de crack.

De igual manera, los dispositivos desplegados en las cuatro regiones permitieron asegurar 48 objetos "ponchallantas", un inhibidor de señal y ocho teléfonos celulares, así como recuperar 61 mil litros de hidrocarburo.

Por otro lado, la Estatal aseguró que fortaleció las acciones de proximidad a través de sus Unidades de Prevención del Delito, con seguimiento a comités vecinales, campañas informativas dirigidas a los sectores comercial y hotelero, así como actividades del programa "Vacaciones Seguras".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La SSPC informó que mantiene una estrategia que articula la capacidad operativa con acciones de prevención y cercanía social.