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Registran más de 200 detenidos en una semana

Por Redacción

Agosto 17, 2026 03:00 a.m.
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Registran más de 200 detenidos en una semana
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      Durante la última semana, la Guardia Civil Estatal, registró 266 personas detenidas, dos de ellas puestas a disposición de autoridades federales y el resto ante el fuero común.

      En materia operativa, la corporación informó que durante este periodo fueron recuperadas 24 unidades, entre ellas 23 automóviles o vehículos de carga y una motocicleta con reporte de robo. Además, como resultado de las acciones contra el narcomenudeo, se aseguraron 73 kilos con 13 gramos de marihuana, 948 dosis de "cristal" o metanfetamina, dosis de cocaína y de crack.

      De igual manera, los dispositivos desplegados en las cuatro regiones permitieron asegurar 48 objetos "ponchallantas", un inhibidor de señal y ocho teléfonos celulares, así como recuperar 61 mil litros de hidrocarburo.

      Por otro lado, la Estatal aseguró que fortaleció las acciones de proximidad a través de sus Unidades de Prevención del Delito, con seguimiento a comités vecinales, campañas informativas dirigidas a los sectores comercial y hotelero, así como actividades del programa "Vacaciones Seguras".

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      La SSPC informó que mantiene una estrategia que articula la capacidad operativa con acciones de prevención y cercanía social.

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