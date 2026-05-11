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Aseguran vehículo "monstruo" y arsenal en Sinaloa

En operativos del Ejército en Culiacán y Cósala también fueron detenidas dos personas armadas

Por El Universal

Mayo 11, 2026 08:30 a.m.
A
Aseguran vehículo "monstruo" y arsenal en Sinaloa

CULIACÁN, Sin.- En acciones ejecutadas por elementos del ejército en los municipios de Culiacán y Cósala, lograron detener a un hombre y una mujer armados, localizaron sembradíos de mariguana, seis fusiles automáticos, cargadores abastecidos y un vehículo con blindaje artesanal, tipo "monstruo".

Las autoridades de seguridad pública informaron que el personal militar durante un patrullaje por la zona de Potezuelos de Arriba, en el municipio de Cósala, encontró abandonado un vehículo marca Chevrolet Cheyenne, color verde, con blindaje artesanal y adaptaciones en su caja.

También, aseguraron tres fusiles AK-47, tres fusiles tipo M-4, veintidós cargadores abastecidos, cartuchos útiles de diversos calibres, cuatro cartuchos percutidos de fusil Barrett-50, por lo que al ampliar los recorridos en este sector se encontró cultivos de mariguana, por lo que se procedió a su destrucción manual.

En el municipio de Culiacán, los elementos del ejército, en sus recorridos por la parte sur de la capital del estado, fueron alertados por ciudadanos de personas armadas en el libramiento Benito Juárez, con rumbo al poblado El Diez.

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Durante la supervisión del sector, se detectó a un hombre y una mujer que al observarlos intentaron huir, por lo que, al ser alcanzados y revisados, se les encontró dos armas de fuego, un vehículo Nissan Versa y un juego de placas con reporte de robo, por lo que fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades.

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