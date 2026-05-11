logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GRUPO VAZALUM

Fotogalería

GRUPO VAZALUM

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Vuelca tráiler cargado con aluminio en la Valles-Tampico

El conductor sufrió lesiones leves y fue atendido por Bomberos Voluntarios de Tamuín; no requirió traslado al hospital

Por Huasteca Hoy

Mayo 11, 2026 07:45 a.m.
A
Vuelca tráiler cargado con aluminio en la Valles-Tampico

TAMUÍN.— Un tráiler cargado con rollos de aluminio volcó sobre la carretera federal 70, en el tramo Tamuín-Ébano, luego de que el conductor perdiera el control de la unidad y saliera del camino.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 42 de la carretera Valles-Tampico, donde la pesada unidad terminó recostada sobre uno de sus costados.

El chofer resultó con lesiones leves, que de acuerdo con los primeros reportes no ponían en riesgo su vida. Al lugar acudieron socorristas de los Bomberos Voluntarios de Tamuín, quienes le brindaron atención prehospitalaria.

Pese al percance, no fue necesario trasladarlo a un hospital.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Elementos de la Guardia Nacional quedaron a cargo del resguardo de la unidad y solicitaron el apoyo de una grúa para realizar las maniobras de retiro del tráiler.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Vuelca tráiler cargado con aluminio en la Valles-Tampico
Vuelca tráiler cargado con aluminio en la Valles-Tampico

Vuelca tráiler cargado con aluminio en la Valles-Tampico

SLP

Huasteca Hoy

El conductor sufrió lesiones leves y fue atendido por Bomberos Voluntarios de Tamuín; no requirió traslado al hospital

Sujeto asesina a su rival en la rúa a Zacatecas
Sujeto asesina a su rival en la rúa a Zacatecas

Sujeto asesina a su rival en la rúa a Zacatecas

SLP

Redacción

Lo persiguió y atacó a puñaladas, para luego fugarse dejándolo sin vida

Arrestan a cinco viciosos en posesión de drogas
Arrestan a cinco viciosos en posesión de drogas

Arrestan a cinco viciosos en posesión de drogas

SLP

Redacción

Jovencito en moto fallece al derrapar
Jovencito en moto fallece al derrapar

Jovencito en moto fallece al derrapar

SLP

Redacción

Circulaba en calles de la comunidad de Rancho Nuevo en donde se pegó contra una jaula