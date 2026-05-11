Vuelca tráiler cargado con aluminio en la Valles-Tampico

TAMUÍN.— Un tráiler cargado con rollos de aluminio volcó sobre la carretera federal 70, en el tramo Tamuín-Ébano, luego de que el conductor perdiera el control de la unidad y saliera del camino.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 42 de la carretera Valles-Tampico, donde la pesada unidad terminó recostada sobre uno de sus costados.

El chofer resultó con lesiones leves, que de acuerdo con los primeros reportes no ponían en riesgo su vida. Al lugar acudieron socorristas de los Bomberos Voluntarios de Tamuín, quienes le brindaron atención prehospitalaria.

Pese al percance, no fue necesario trasladarlo a un hospital.

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Elementos de la Guardia Nacional quedaron a cargo del resguardo de la unidad y solicitaron el apoyo de una grúa para realizar las maniobras de retiro del tráiler.