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Seguridad

Rescatan a perros atrapados en puente de la Matehuala

Los conductores reportaron la presencia en la vialidad de los animales a la policía

Por Redacción

Julio 30, 2026 03:00 a.m.
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Rescatan a perros atrapados en puente de la Matehuala
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      Un total de cuatro perros de cinco fueron rescatados por la policía capitalina, cuando estaban deambulando sobre el puente de la carretera a Matehuala y Acceso Norte.

      Los caninos se encontraba atrapados en la parte superior del puente vehicular, donde su integridad estaba en riesgo debido al intenso flujo vehicular. Como resultado de la intervención, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana logró poner a salvo a los ejemplares.

      Tras recibir el reporte de automovilistas que circulaban por la zona, los oficiales acudieron al lugar y, en coordinación con ciudadanos que se sumaron a las labores de auxilio, realizaron las maniobras necesarias para poner a salvo a los animales. De los cinco caninos localizados, cuatro fueron rescatados con éxito, mientras que uno descendió del puente y se internó entre las calles aledañas antes de poder ser asegurado.

      Los cuatro ejemplares, dos hembras y dos machos de raza criolla, fueron valorados y trasladados al Centro Integral para el Bienestar Animal (CIBA), donde permanecen bajo resguardo temporal en condiciones estables de salud, en tanto se realizan las acciones para la localización de sus propietarios.

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