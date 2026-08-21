Rescatan a un par de mapaches de viviendas

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Elementos de Protección Civil de la capital rescataron a un par de mapaches, dentro de viviendas al norte de la ciudad.

El mediodía de este jueves, la corporación dio a conocer los casos de dos ejemplares juveniles que buscaron refugio en los patios de casas.

Al percatarse de la presencia de los animales, los habitantes de los inmuebles llamaron a Protección Civil, que enseguida llegaron a los lugares para poner a salvo a las dos criaturas y liberarlas en su entorno natural. Un caso se trataba de un mapache juvenil y otro de una cría, los cuales habrían buscado refugiarse del calor.

Los mapaches son animales con hábitos nocturnos, por lo que suelen salir de sus guaridas para buscar alimentos al caer el sol o en las noches. Por ello, es importante no dejar afuera botes de basura abiertos a los cuales puedan tener acceso o dejar al aire libre la comida de las mascotas, ya que puede ser un foco de infección para las especies que concurran allí.

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El mapache común (Procyon lotor) es una especie nativa en San Luis Potosí, la cual habita en prácticamente todos los ecosistemas de la entidad, adaptándose también a los ambientes urbanos, al verse desplazados de sus hábitats naturales por la urbanización.

Estos pueden modificar sus hábitos y dejar de cumplir su rol en los ecosistemas a los que pertenecen naturalmente, convirtiéndose en un problema para personas y mascotas. Por ello, también es importante evitar tratar de alimentarlos.