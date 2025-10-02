logo pulso
Seguridad

Roba en Plaza San Luis, individuo es detenido

Por Redacción

Octubre 02, 2025 03:00 a.m.
Como parte de las acciones del operativo Escudo Urbano, oficiales de Policía Vial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llevaron a cabo el aseguramiento de una persona de sexo masculino que fue detectado señalado por robo de mercancía en una tienda de Plaza San Luis.

Encontrándose en recorridos preventivos, oficiales de Policía Vial recibieron un reporte de robo a comercio en proceso, por lo que se requería su intervención en la tienda departamental con razón social “Sanborns”.

Al llegar, los agentes municipales fueron informados por personal de seguridad del establecimiento, haber detectado a un sujeto escondiendo objetos a la altura de su cintura y posteriormente salir sin pagar,  por lo que solicitaron la presencia policial para proceder legalmente.

Al realizar una revisión preventiva, se encontró a César Osvaldo “N”, en posesión de una cangurera en color negro marca Caterpillar, así como un paquete de pilas recargables marca Energizer, motivo por el que fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades.

