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Seguridad

Se encuentran más de 100 paquetes de marihuana

En Joyas del Aguaje, las autoridades hallaron los más de 60 kilos de droga, en un camino de terracería

Por Redacción

Agosto 13, 2026 03:00 a.m.
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Se encuentran más de 100 paquetes de marihuana
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      Abandonados, fueron incautados un total de 128 paquetes de marihuana, con un peso aproximado de 69 kilogramos, en un operativo conjunto de la Guardia Civil Estatal, el Ejército y la Guardia Nacional.

      Fue en la colonia Joyas del Aguaje, de la capital potosina, que durante un recorrido sobre un camino de terracería, las autoridades, a través de la Base de Operaciones Mixtas Interinstitucional (BOMI), aseguraron la hierba, además de una bolsa con "cristal".

      Los elementos detectaron seis bolsas de plástico color negro que se encontraban entre la maleza, por lo que procedieron a realizar una inspección preventiva, localizando en su interior diversos paquetes con posibles sustancias ilícitas.

      Los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que llevará a cabo las investigaciones correspondientes.

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      De acuerdo con la comunicación oficial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado realiza operativos coordinados en los 59 municipios y zonas limítrofes para fortalecer la vigilancia.

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