Incendio en llantera solo deja daños materiales

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Un incendio registrado la noche del martes en una llantera ubicada sobre la lateral de la avenida Salvador Nava, en la capital potosina, dejó únicamente daños materiales, principalmente en los cristales de oficinas y bodegas.

Incendio en llantera Salvador Nava: causas y daños

El incidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas, cuando un basurero ubicado en el establecimiento comenzó a incendiarse, a causa de una fuente de ignición aún desconocida.

De acuerdo con la información disponible, entre los residuos se encontraban materiales que favorecieron la propagación del fuego, entre ellos una caja de cartón y aerosoles utilizados para la limpieza de carburadores, además de baterías y otros desechos.

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Control y consecuencias del incendio en la llantera

Aunque el fuego alcanzó a generar daños en los ventanales del área donde se originó el siniestro, el incendio no pasó a mayores y fue controlado oportunamente.

Al momento del incidente no había personas en el lugar, debido a que el personal ya se había retirado del lugar.