logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Apresan a tres que estaban en casas ajenas

Por Redacción

Julio 23, 2026 03:00 a.m.
A
Apresan a tres que estaban en casas ajenas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En las colonias El Morro, Hogares Ferrocarrileros Segunda Sección y Nueva Foresta, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un adolescente de 16 años, un hombre y una mujer, por su probable participación en el delito de allanamiento.

      La primera intervención se registró en la colonia El Morro, donde un menor fue asegurado. En entrevista con el afectado, señaló al adolescente de haber ingresado sin autorización y sustraer una bocina negra marca EVL, misma que le fue localizada tras una inspección voluntaria.

      Posteriormente, durante patrullajes en la colonia Hogares Ferrocarrileros Segunda Sección, un hombre solicitó el apoyo de los oficiales tras informar que un desconocido había ingresado a su domicilio. Posteriormente, los agentes ingresaron al inmueble para detener en flagrancia a Armando "N", de 32 años de edad.

      Finalmente, en la colonia Nueva Foresta, una mujer reportó a las autoridades que encontró a una desconocida dormida en la sala de su vivienda. Con el consentimiento de la afectada para ingresar al inmueble, los oficiales aseguraron a Lindsey "N", de 20 años.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En los distintos casos, los propietarios manifestaron su intención de proceder legalmente, por lo que los asegurados fueron trasladados a la comandancia municipal para su certificación médica y, más tarde, quedaron a disposición de la autoridad investigadora.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Dan 4 años de prisión a detenido con arma prohibida en Matehuala
      Dan 4 años de prisión a detenido con arma prohibida en Matehuala

      Dan 4 años de prisión a detenido con arma prohibida en Matehuala

      SLP

      Redacción

      Diego "N" fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial, cuando circulaba en un vehículo tipo pick up

      Nueve de cada 10 vehículos recuperados en SLP, ubicados en Zona Centro
      Nueve de cada 10 vehículos recuperados en SLP, ubicados en Zona Centro

      Nueve de cada 10 vehículos recuperados en SLP, ubicados en Zona Centro

      SLP

      Redacción

      La FGESLP reportó la recuperación de 621 unidades; 559 correspondieron a la capital y municipios de esa región.

      Se negó a pagar cuenta en La Chismería; fue detenido
      Se negó a pagar cuenta en La Chismería; fue detenido

      Se negó a pagar cuenta en "La Chismería"; fue detenido

      SLP

      Redacción

      La Guardia Municipal intervino tras la denuncia en contra de un cliente

      Clausuran Terraza Chapultepec tras riña con dos heridos
      Clausuran Terraza Chapultepec tras riña con dos heridos

      Clausuran Terraza Chapultepec tras riña con dos heridos

      SLP

      Redacción

      Las primeras versiones recabadas por la autoridad señalan que el altercado habría comenzado dentro del establecimiento