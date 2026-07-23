Apresan a tres que estaban en casas ajenas

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En las colonias El Morro, Hogares Ferrocarrileros Segunda Sección y Nueva Foresta, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un adolescente de 16 años, un hombre y una mujer, por su probable participación en el delito de allanamiento.

La primera intervención se registró en la colonia El Morro, donde un menor fue asegurado. En entrevista con el afectado, señaló al adolescente de haber ingresado sin autorización y sustraer una bocina negra marca EVL, misma que le fue localizada tras una inspección voluntaria.

Posteriormente, durante patrullajes en la colonia Hogares Ferrocarrileros Segunda Sección, un hombre solicitó el apoyo de los oficiales tras informar que un desconocido había ingresado a su domicilio. Posteriormente, los agentes ingresaron al inmueble para detener en flagrancia a Armando "N", de 32 años de edad.

Finalmente, en la colonia Nueva Foresta, una mujer reportó a las autoridades que encontró a una desconocida dormida en la sala de su vivienda. Con el consentimiento de la afectada para ingresar al inmueble, los oficiales aseguraron a Lindsey "N", de 20 años.

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En los distintos casos, los propietarios manifestaron su intención de proceder legalmente, por lo que los asegurados fueron trasladados a la comandancia municipal para su certificación médica y, más tarde, quedaron a disposición de la autoridad investigadora.