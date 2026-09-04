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Se incendia pipa al volcar en carretera

Por Redacción

Septiembre 04, 2026 03:00 a.m.
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Se incendia pipa al volcar en carretera
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      CIUDAD VALLES.- Una pipa que transportaba material peligroso volcó y se incendió sobre la autopista Valles-Rayón; el chofer sobrevivió.

      El accidente ocurrió este jueves alrededor de las 6 de la mañana, en el kilómetro 60 de la carretera de cuota, en el tramo Tamasopo-Ciudad Valles.

      Fuentes oficiales informaron que el chofer de un tráiler con razón social Operadora de Líneas de Transportes (OP), acoplado a dos remolques tipo cisterna, perdió el control del volante en una curva, antes de llegar a la caseta de cobro La Pitahaya.

      Por ello, la unidad volcó sobre uno de sus costados, chocó contra la barrera de contención y el primer remolque se incendió.

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      Trabajadores de la empresa encargada del mantenimiento de dicho tramo cerraron inmediatamente la vialidad y reportaron lo sucedido al Sistema de Emergencias 9-1-1.

      Posteriormente, arribaron al sitio elementos del Cuerpo de Bomberos de Ciudad Valles, así como de Protección Civil, quienes se encargaron de combatir las llamas.

      A las 7 de la mañana continuaban las maniobras y permanecía cerrada la vialidad.

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