Se rompe una pierna al chocar contra un camión
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CIUDAD VALLES.- Un joven que circulaba en motocicleta por la Zona Tének de Ciudad Valles chocó contra un camión y sufrió fracturas en una pierna.
El accidente se suscitó la noche del martes, en el tramo carretero San Antonio Huichimal-Ojo de Agua, donde paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a Fortino "N", de 22 años de edad, vecino de la privada Doctor Mora, en la colonia La Pimienta.
Según testigos, el muchacho circulaba en una motocicleta cuando se estrelló contra la parte trasera de un camión de caja cerrada, con razón social Abarrotera de Valles.
Debido a la lesión que sufrió, tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario, mientras que su motocicleta quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes.
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