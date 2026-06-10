Se vive en Tamuín jornada violenta, ya van 3 muertos

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TAMUÍN.- Por segundo día consecutivo se registraron hechos violentos en el municipio de Tamuín; apenas el lunes una mujer fue asesinada a balazos mientras que este martes otra fémina también fue ultimada a tiros, un hombre acabó herido de bala en ataque armado y elementos de la Guardia Civil Estatal abatieron a un presunto delincuente durante un enfrentamiento, todos los casos en hechos distintos.

Como ya se informó, en este medio el lunes una mujer fue asesinada en una tienda de abarrotes ubicada en el ejido Antiguo Testamento, a donde llegaron maleantes quienes le dispararon para luego huir, siendo ella llevada a un hospital pero en el tracto perdió la vida a causa de sus heridas.

Ahora, este martes, otros dos hechos violentos ocurrieron en el municipio, dejando como saldo una mujer sin vida y un hombre lesionado de gravedad.

Poco después de las dos de la madrugada, vecinos del fraccionamiento Los Pericos reportaron al Sistema de Emergencias 9-1-1 que se escucharon detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles María Teresa Rangel y Griselda, y señalaron como referencia una casa de dos pisos.

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De inmediato acudieron policías y militares, quienes encontraron a un hombre herido, por lo que solicitaron el apoyo de los Bomberos Voluntarios. La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital.

Horas después, al amanecer, se escucharon detonaciones de arma de fuego en la calle Pípila, en la colonia Hidalgo.

Al lugar acudieron elementos policiacos y personal de los Bomberos Voluntarios, quienes encontraron a una mujer de unos 50 años de edad, la cual ya no contaba con signos vitales y presentaba lesiones de arma de fuego.

MALEANTE ABATIDO POR ESTATALES

Luego de los recientes hechos violentos ocurridos en el municipio de Tamuín, elementos de la Guardia Civil Estatal activaron un operativo y fueron agredidos por presuntos delincuentes; sin embargo, repelieron el ataque y abatieron a uno de ellos.

Luego del reporte del asesinato de la mujer de la colonia Hidalgo, este martes los oficiales de la Guardia Civil Estatal acudían para tomar conocimiento y fue entonces que varios individuos los interceptaron y atacaron a balazos para huir en una camioneta.

Los proyectiles únicamente causaron daños a una patrulla; los policías resultaron ilesos y repelieron la agresión, iniciándose así una persecución.

Varias cuadras adelante, los agresores abandonaron la camioneta y huyeron a pie y dentro de la unidad fue hallado un hombre sin vida; vestía ropa táctica y usaba pasamontañas. Hasta el momento no ha sido identificado.

Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), con base en labores de inteligencia se ha detectado que personas provenientes de otras entidades intentan ingresar a territorio potosino para delinquir.

La dependencia añadió que mantiene un despliegue coordinado con autoridades federales y municipales para fortalecer el blindaje de la región Huasteca.