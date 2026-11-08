Secuestran a edil tamaulipeco en carretera de SLP

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El Partido Acción Nacional (PAN) en Tamaulipas condenó la presunta privación ilegal de la libertad del alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, quien habría sido interceptado por hombres armados cuando viajaba con familiares rumbo a Real de Catorce, San Luis Potosí, la tarde del sábado 7 de noviembre.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron sobre la carretera San Tiburcio–Vanegas, en territorio zacatecano, cerca de los límites con San Luis Potosí. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, varios de los acompañantes del presidente municipal fueron abandonados sobre la carretera y posteriormente llegaron al municipio de Cedral, donde solicitaron auxilio a las autoridades.

Tras conocer lo ocurrido, la Guardia Civil Estatal desplegó un operativo de búsqueda y seguridad en la zona limítrofe, además de establecer coordinación con las corporaciones de Zacatecas. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó que mantiene comunicación con las autoridades potosinas.

A través de un comunicado, el PAN Tamaulipas condenó los hechos y exigió la intervención urgente de las autoridades competentes para lograr la liberación del alcalde y garantizar el regreso con bien de sus acompañantes.

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El partido señaló que, conforme a los primeros datos recabados y los testimonios de las personas afectadas, el grupo fue interceptado durante su trayecto por el tramo carretero de San Tiburcio a Vanegas, y posteriormente algunos de sus integrantes fueron abandonados, por lo que buscaron ayuda en Cedral, San Luis Potosí.

En tanto, el fiscal de Tamaulipas, Jesús Govea Orozco, indicó que aún no contaba con información concluyente sobre el paradero del presidente municipal y que no podía descartarse una privación de la libertad.

Aunque durante la noche del sábado circularon versiones extraoficiales sobre una posible liberación de Almaraz Maldonado, hasta la mañana de este domingo 8 de noviembre no existía confirmación oficial de su localización ni de personas detenidas por estos hechos.

Miguel Ángel Almaraz Maldonado llegó a la alcaldía de Río Bravo en las elecciones de 2024, respaldado por la coalición PAN, PRI y PRD. Estudió Derecho y Contaduría Pública en la Universidad Mexicoamericana del Norte, en Reynosa. Su trayectoria política comenzó en el PRD y posteriormente se incorporó al PAN. En 2009 fue detenido durante una investigación relacionada con presunto robo y tráfico de combustible; permaneció aproximadamente seis años privado de la libertad y recuperó su libertad sin que se acreditara una sentencia condenatoria en ese proceso.