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Seguridad

Una persona lesionada tras choque y volcadura en el bulevar Río Santiago

Guardia Civil de Soledad tomó conocimiento del incidente que dejó una persona herida.

Por Redacción

Noviembre 08, 2026 10:48 a.m.
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Una persona lesionada tras choque y volcadura en el bulevar Río Santiago
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      Una persona resultó lesionada tras un choque y volcadura registrados antes de las 08:00 de la mañana en el bulevar Río Santiago, en Soledad.

      El accidente ocurrió cuando un automóvil Volkswagen circulaba sobre el bulevar y, al llegar a la altura de la comandancia de Soledad, el conductor perdió el control hacia su izquierda, impactándose contra la guarnición.

      Tras el choque, el vehículo volcó y terminó en posición normal, pero en sentido contrario al que circulaba. Una persona resultó lesionada.

      Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento de los hechos.

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