Una persona lesionada tras choque y volcadura en el bulevar Río Santiago
Guardia Civil de Soledad tomó conocimiento del incidente que dejó una persona herida.
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Una persona resultó lesionada tras un choque y volcadura registrados antes de las 08:00 de la mañana en el bulevar Río Santiago, en Soledad.
El accidente ocurrió cuando un automóvil Volkswagen circulaba sobre el bulevar y, al llegar a la altura de la comandancia de Soledad, el conductor perdió el control hacia su izquierda, impactándose contra la guarnición.
Tras el choque, el vehículo volcó y terminó en posición normal, pero en sentido contrario al que circulaba. Una persona resultó lesionada.
Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento de los hechos.
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