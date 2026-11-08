Una persona lesionada tras choque y volcadura en el bulevar Río Santiago

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Una persona resultó lesionada tras un choque y volcadura registrados antes de las 08:00 de la mañana en el bulevar Río Santiago, en Soledad.

El accidente ocurrió cuando un automóvil Volkswagen circulaba sobre el bulevar y, al llegar a la altura de la comandancia de Soledad, el conductor perdió el control hacia su izquierda, impactándose contra la guarnición.

Tras el choque, el vehículo volcó y terminó en posición normal, pero en sentido contrario al que circulaba. Una persona resultó lesionada.

Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento de los hechos.

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