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Piden frenar presiones por WhatsApp fuera de turno en IMSS-Bienestar

El Congreso potosino pidió investigar posibles amenazas

Por Pulso Online

Noviembre 08, 2026 10:29 a.m.
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Piden frenar presiones por WhatsApp fuera de turno en IMSS-Bienestar
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      El Congreso de San Luis Potosí pidió al IMSS-Bienestar investigar si sus mandos presionan al personal para que responda mensajes de trabajo fuera de horario.

      El exhorto, aprobado por el pleno, plantea sancionar a quienes amenacen con retirar bonos o apoyos económicos por dejar sin atender comunicaciones enviadas fuera de turno o a través de canales no oficiales como WhatsApp.

      La diputada Sara Rocha Medina, promotora del acuerdo, advirtió que el uso habitual de aplicaciones de mensajería para asuntos de trabajo ha trasladado parte de las obligaciones del personal a su tiempo libre.

      Señaló que la capacitación es una de las actividades que deben quedar dentro de la jornada.

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      Por ello, el Congreso pidió a la coordinación estatal del IMSS-Bienestar establecer un protocolo para que los cursos virtuales se programen dentro del horario de trabajo y se notifiquen por canales institucionales.

      El acuerdo también plantea revisar la actuación de mandos medios y superiores ante posibles casos de hostigamiento o represalias.

      El exhorto incluye inspecciones en los centros de trabajo con base en la NOM-035 para evaluar el estrés y la violencia laboral asociados a las cargas de trabajo por medios digitales. En el boletín donde informó de la aprobación, el Congreso no identificó unidades médicas ni precisó cuántos casos motivaron el acuerdo.

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