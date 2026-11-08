Familia resulta herida al volcar su camioneta en el Río Santiago

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Los integrantes de una familia resultaron lesionados la mañana de este domingo 8 de noviembre al volcar la camioneta en la que viajaban por el bulevar Río Santiago. El accidente se reportó minutos después de las 7:00 horas.

La camioneta, una Ford Escape roja, se desvió hacia la izquierda a la altura de la calle Mariano Matamoros.

Tras golpear la guarnición, quedó volcada con las llantas hacia arriba.

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Elementos de la División Caminos de la Guardia Civil Estatal acudieron al sitio y retiraron la camioneta para su resguardo.

El reporte inicial no precisó cuántas personas resultaron lesionadas ni la gravedad de sus heridas.