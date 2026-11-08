logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Una nueva historia comienza para Isabella

Fotogalería

Una nueva historia comienza para Isabella

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Familia resulta herida al volcar su camioneta en el Río Santiago

El conductor perdió el control a la altura de Mariano Matamoros y chocó contra la guarnición.

Por Redacción

Noviembre 08, 2026 10:24 a.m.
A
Familia resulta herida al volcar su camioneta en el Río Santiago
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Los integrantes de una familia resultaron lesionados la mañana de este domingo 8 de noviembre al volcar la camioneta en la que viajaban por el bulevar Río Santiago. El accidente se reportó minutos después de las 7:00 horas.

      La camioneta, una Ford Escape roja, se desvió hacia la izquierda a la altura de la calle Mariano Matamoros.

      Tras golpear la guarnición, quedó volcada con las llantas hacia arriba.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Elementos de la División Caminos de la Guardia Civil Estatal acudieron al sitio y retiraron la camioneta para su resguardo.

      El reporte inicial no precisó cuántas personas resultaron lesionadas ni la gravedad de sus heridas.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Familia resulta herida al volcar su camioneta en el Río Santiago
      Familia resulta herida al volcar su camioneta en el Río Santiago

      Familia resulta herida al volcar su camioneta en el Río Santiago

      SLP

      Redacción

      El conductor perdió el control a la altura de Mariano Matamoros y chocó contra la guarnición.

      Procesan a dos tras hallar 401 bolsitas de metanfetamina
      Procesan a dos tras hallar 401 bolsitas de metanfetamina

      Procesan a dos tras hallar 401 bolsitas de metanfetamina

      SLP

      Redacción

      Los detuvieron en San Vicente. Ambos quedaron en prisión preventiva oficiosa.

      Civiles armados ultiman a tiros a un hombre
      Civiles armados ultiman a tiros a un hombre

      Civiles armados ultiman a tiros a un hombre

      SLP

      Redacción

      La víctima caminaba hacia su domicilio, cuando fue interceptado por los maleantes

      Tráiler destruye cartones de cerveza y choca vehículos
      Tráiler destruye cartones de cerveza y choca vehículos

      Tráiler destruye cartones de cerveza y choca vehículos

      SLP

      Redacción

      Derribó varias torres frente a un depósito y le pegó al menos a cuatro unidades