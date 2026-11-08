Tráiler destruye cartones de cerveza y choca vehículos

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Un tráiler causó una estela de daños al circular por el Anillo Periférico Oriente, en donde derribó varias torres de cartones de cerveza de un expendio y chocó contra al menos cuatro vehículos dejándolos con fuertes destrozos. Por suerte, no hubo personas lesionas en este caso.

El percance tuvo lugar alrededor de la una de la tarde de este sábado, cuando el tráiler marca Internacional color rojo con remolque tipo plataforma, circulaba sobre el Anillo Periférico en el tramo del camino a Cerro de San Pedro hacia la carretera a Rioverde.

Fue poco antes del puente de la carretera a Rioverde, en donde la pesada unidad chocó primero contra una camioneta Ford de color gris que se encontraba ahí estacionada, luego siguió con su trayectoria errática y derribó varias torres de cartones de cerveza que se encontraban sobre la zona de rodamiento frente al depósito "Cri Cri", que ahí se localiza.

Sin que el chofer pudiera controlar el volante ni frenar, además de que algunos cartones quedaron sobre el cofre del tractocamión quitándole visibilidad, el tráiler continuó rodando y todavía chocó contra otros vehículos, entre éstos un automóvil Renault KWID de color rojo, a un Nissan March de color gris y una camioneta Honda de color negro. Luego de esto, la pesada unidad siguió su trayectoria y se detuvo metros más adelante con los cartones de cerveza en el parabrisas.

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Tras el accidente, personal de Protección Civil de Soledad acudió a limpiar la vía de rodamiento, ya que quedaron los envases de cerveza regados y rotos por todos lados, mientras que peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del accidente. A pesar de lo aparatoso del accidente, no se registraron personas lesionadas y el tráiler fue enviado a una pensión para garantizar el pago de los destrozos causados, tanto de los vehículos como la cerveza.