Aparatosa colisión deja a nueve con lesiones leves

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Un impacto entre un camión de transporte de personas y una camioneta, en la carretera ´57, dejó a nueves personas con golpes; ninguna tuvo que ser trasladada a un hospital.

Este sábado por la tarde, alrededor de las 17:30 horas, las autoridades recibieron el reporte de un siniestro vial que involucró a dos vehículos, el cual sucedió luego de que un camión que circulaba sobre carriles centrales de la rúa a México y, al intentar salir a la lateral, chocó por alcance a una camioneta Honda, proyectándola para que terminara estrellada contra un poste metálico de una señalética y dando media vuelta, obstruyendo el carril derecho.

Acto seguido, el camión continuó con una trayectoria errática y terminó sobre el camellón de área verde de la vialidad, sin daños de consideración. Sin embargo, la camioneta sufrió fuertes daños en su parte frontal, destrozándose casi por completo.

Además, aunque los ocupantes de los vehículos pudieron salir por su propio pie para ser valorados por personal de Protección Civil de Villa de Pozos, resultaron con múltiples golpes, los cuales no les valieron para ser trasladados a un hospital para su atención médica.

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Momentos después del percance, al lugar arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos, quienes abanderaron el sitio y tomaron conocimiento del accidente, a la espera de que los involucrados pudieran llegar a un acuerdo mediante sus aseguradoras.